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محافظات

علاج 16 ألفا و255 مريضا في مبادرة الأمراض المزمنة بالقليوبية

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:09 م
مبادرة الكشف عن الأمراض
مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة
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إبراهيم الهوارى
واصلت المراكز الطبية والوحدات الصحية والعيادات الثابتة والقوافل الطبية المتنقلة بمحافظة القليوبية استقبال ومتابعة أصحاب الأمراض المزمنة وغير السارية وصرف علاجهم ضمن المبادرة الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة".


وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن المبادرة شهدت إقبالا متزايد منذ انطلاقها بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حتى الآن وتم الكشف على ما يقرب من علاج 16 ألف و255 مريض بالقرى والنجوع على مستوى المحافظة.

ومن ناحيتها أوضحت الدكتورة نجلاء مهدى مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة أنه يتم صرف الأدوية للمرضى المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة لمدة 3 أشهر ويجرى الكشف على المرضى غير القادرين عن طريق توجيه القافلة الطبية إليهم وتوصيل العلاج إلى منازلهم.

وتابعت مهدي أنه تم تكثيف حملات وبرامج التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين بالمبادرة الرئاسية بالتنسيق مع الرائدات الريفيات والعمد والمشايخ ومناشدة أصحاب الأمراض المزمنة للتوجه إلى الوحدات الصحية والمراكز الطبية القريبة منهم والمخصصة لصرف علاجهم.

وأكدت أن المبادرة تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية لجميع أبناء المحافظة من 18 عاما فأكثر وذلك لتقليل نسبة الوفيات الناتجة عن الأمراض المزمنة مناشدة أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب مركز طبى ووحدة صحية لمتابعة حالتهم الصحية وصرف العلاج.

بالإضافة إلى أنه يمكن للمواطنين لتوجه لإجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة فى أقرب مركز أو معمل خاص تيسيرًا على المواطنين حيث تم التعاقد مع عدد من المراكز والمعامل القريبة  مثلما جرى في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى.
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