أعمال الشغب تندلع في السويد بسبب حرق متطرف دانماركي للمصحف الشريف | صور

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم السبت، عن أن نشطاء من اليمين المتطرف أحرقوا مصحفًا في مدينة مالمو جنوب السويد، ما أثار أعمال شغب واضطرابات بعد أن تجمع أكثر من 300 شخص للاحتجاج.





وأشعل مثيرو الشغب النيران وألقوا أشياء على الشرطة وخدمات الإنقاذ ليلة الجمعة، ما أدى إلى إصابة عدد من ضباط الشرطة بجروح طفيفة وأدى إلى اعتقال حوالي 15 شخصًا.





وجاءت أعمال العنف بعد ظهر يوم الجمعة المحترق للمصحف، بالقرب من حي تقطنه أغلبية مهاجرة، وقام به نشطاء يمين متطرف وتم تصويره ونشره على الإنترنت، وفقًا لوكالة الأنباء TT.





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وفي وقت لاحق، قُبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتحريض على كراهية مجموعة عرقية بعد ركلهم المصحف الإسلامي.



