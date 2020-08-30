بعد تزايد إصابات كورونا.. برلماني: الحكومة قد تتجه لإعادة حظر التجول





جاء ذلك تعليقا على تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا في مصر خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد أن تراجعت حالات الإصابة والوفيات مؤخرا وبدأ الفيروس في الإنحسار.







وأكد أن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا في مصر لديها الأرقام والاحصائيات الخاصة بتطور الفيروس داخل الدولة والوضع الحالي من إصابات ووفيات، لذلك قد يتم فرض حظر التجول في حالة تبين اللجنة وجود خطر أو تفاقم لأزنة كورونا وقد لا يتم اللجوء لهذا الخيار وتفعيل الاجراءات الاحترازية عوضا عن ذلك. وأوضح بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن حظر التجول لا يزال قائما في عدد من الدول حتى الآن، في المقابل أعلنت العديد من الدول رفع الحظر وعودة الحياة إلى طبيعتها، على الرغم من تفاقم الوضع وزيادة الإصابات بها، لكنها لا تريد المزيد من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الإغلاق.

قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن فرض حظر التجول من عدمه مرهون بالزيادة الكبيرة لإصابات فيروس كورونا وتفشي الفيروس داخل كل دولة، فضلا عن الظروف الاقتصادية التي تختلف من دولة لآخرى، لذلك تقليد الدول فيما يخص فرض أو رفع الحظر.