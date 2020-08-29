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أخبار العالم

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على استخدام "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:20 م
واشنطن توافق على
واشنطن توافق على استخدام "ريمديسيفير" لعلاج كورونا
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قسم الخارجي
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على توسيع عملية الاستخدام الطارئ لعقار "ريمديسيفير" كعلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

واعتبرت الإدارة الأمريكية دواء  "ريمديسيفير" فعال في علاج الإصابة بكورونا، مشيرة إلى ظهور نتائج مبشرة خلال التجارب السريرية.

وفي مايو الماضي، سمحت الهيئة باستخدام العقار في علاج الإصابات الخطيرة فقط.

وأوضحت الإدارة في إعلانها أن ذلك يشمل علاج المرضى البالغين والأطفال ومن يعانون من إصابات شديدة بالوباء.

وخلصت إلى أن الفوائد المعروفة والمحتملة للعقار تفوق المخاطر المحتملة لاستخدامه.
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