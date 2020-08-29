إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على استخدام "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على توسيع عملية الاستخدام الطارئ لعقار "ريمديسيفير" كعلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





واعتبرت الإدارة الأمريكية دواء "ريمديسيفير" فعال في علاج الإصابة بكورونا، مشيرة إلى ظهور نتائج مبشرة خلال التجارب السريرية.





وفي مايو الماضي، سمحت الهيئة باستخدام العقار في علاج الإصابات الخطيرة فقط.





وأوضحت الإدارة في إعلانها أن ذلك يشمل علاج المرضى البالغين والأطفال ومن يعانون من إصابات شديدة بالوباء.



