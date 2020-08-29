ليفربول ضد أرسنال .. الـ VAR يحرم فان دايك من هدف التقدم أمام الجانرز

ألغت تقنية الفيديو هدف لصالح ليفربول في شباك أرسنال، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ويمبلي، في كأس الدرع الخيرية.





تم إلغاء الهدف بداعي التسلل على فيرجل فان دايك، بعد مراجعة حكام الفيديو.





وانتهى أخر لقاء جمع بين الفريقين في إطار مباريات الموسم السابق للدوري الإنجليزي بفوز فريق أرسنال بهدفان مقابل هدف وحيد.

