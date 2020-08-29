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رياضة

ليفربول ضد أرسنال .. الـ VAR يحرم فان دايك من هدف التقدم أمام الجانرز

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:46 م
صدى البلد
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أحمد هاني
ألغت تقنية الفيديو هدف لصالح ليفربول في شباك أرسنال، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ويمبلي، في كأس الدرع الخيرية.

تم إلغاء الهدف بداعي التسلل على فيرجل فان دايك، بعد مراجعة حكام الفيديو.

وانتهى أخر لقاء جمع بين الفريقين في إطار مباريات الموسم السابق للدوري الإنجليزي بفوز فريق أرسنال بهدفان مقابل هدف وحيد.

ويأمل محمد صلاح في مواصلة ممارسة هوايته بالتسجيل في شباك آرسنال، وقيادة الريدز لإحراز اللقب.

كان فريق ليفربول خاض معسكر إعداد موخرا بالنمسا استعدادا للموسم الجديد.

في المقابل يطمح آرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا لانتزاع اللقب من الريدز، ووضع آرسنال على بداية الطريق الصحيح، بعد حالة التخبط التي مر بها خلال المواسم الأخيرة.

ويخوض ليفربول مباراة اليوم باعتباره حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بينما يلعب آرسنال اللقاء باعتباره بطلا لكأس الاتحاد.
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