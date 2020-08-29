بمساهمة من صلاح .. مينامينو يسجل التعادل لصالح ليفربول في شباك آرسنال

سجل فريق ليفربول، هدف التعادل في شباك آرسنال، ، بعد مرور 73 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ويمبلي، في كأس الدرع الخيرية، على أرضية ملعب "ويمبلي".
تعادل ليفربول جاء عن طريق تاكومي مينامينو، بعد أن فشل الدفاع في تشتيت الكرة التي ارتطمت بصلاح قبل أن تصل إلى الياباني.
وجاء الهدف الأول في الدقيقة 14، من تسديدة رائعة من بيير إيميريك أوباميانج، من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار، سكنت أقصى يسار المرمى بشكل رائع.
وتم إلغاء هدف لصالح ليفربول بداعي التسلل على فيرجل فان دايك، بعد مراجعة حكام الفيديو.
ومع الدقيقة 28، كانت نسبة الاستحواذ 60 % ليفربول مقابل 40 % أرسنال.
وانتهى أخر لقاء جمع بين الفريقين في إطار مباريات الموسم السابق للدوري الإنجليزي بفوز فريق أرسنال بهدفين مقابل هدف وحيد.