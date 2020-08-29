بمساهمة من صلاح .. مينامينو يسجل التعادل لصالح ليفربول في شباك آرسنال

سجل فريق ليفربول، هدف التعادل في شباك آرسنال، ، بعد مرور 73 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ويمبلي، في كأس الدرع الخيرية، على أرضية ملعب "ويمبلي".





تعادل ليفربول جاء عن طريق تاكومي مينامينو، بعد أن فشل الدفاع في تشتيت الكرة التي ارتطمت بصلاح قبل أن تصل إلى الياباني.



