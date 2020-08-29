الخريطة الكاملة للكليات والمعاهد التى تقبل طلاب المدارس الفنية الصناعية بنظام الثلاث سنوات

تزامن مع قرب اعلان نتيجه الدبلومات الفنيه يتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم حتى يتسنى للطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عالي.





"صدى البلد" يعرض قائمة الكليات والمعاهد التى تتناسب مع طلاب الدبلومات الفنية الصناعية بنظام الثلاث سنوات وهى:









- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية .

- معهد القناة العالى للهندسة بالسويس .

- معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية .

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا .

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

- معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية .

- معهد فني صحى طنطا .

- تربية حلوان .

- معهد فني صحى المنصوره.

- معهد فني صحى الزقازيق .

- معهد فني صحى الاسكندريه .

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

- كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان .

- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ .

- كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس .

- معهدالاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا 6 اكتوبر .

- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو .

- كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف

معهد فني صحى بنها .

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة .

- مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة

- العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس .

- كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج .

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج .

- معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة .

- معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات .

- معهد فني صحى اسيوط .

- معهد فني صحى سوهاج .

-السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام .

-المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر .

-اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية .

-اقتصاد منزلى حلوان .

-كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش .

-المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية .

-معهد فني صحى اسوان .

-المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط .

-برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان .

-معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة .

-المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام .

-المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية .

-القاهرة العالي شعبه هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة .

-معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة .

-معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) .

-المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق .

-معهد المستقبل العالى للهندسة. والتكنولوجيا بالمنصورة .

-معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى .

- معهدهندسة وتكنولوجيا العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى .

-معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا .

-معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات .

-معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات .

-معهد فني صحى امبابة .

-المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس .

-المعهد العالى للهندسة بالمنيا .

-معهد فني صحى بور سعيد .

-معهد عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج .

-معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم .

-معهد عالي هندسة بلبيس .

-معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم .

-معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت .

-معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه .

-معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

-معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة

-ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب .

-المجمع التكنولوجى المتكامل بالفيوم .

-مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية .

-الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة .

-ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد .

-معهد فنى صحى ج جنوب الوادى .

- المعهد الفني لترميم الآثار بالاقصر .

-الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية .

-معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.

- جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر .

- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية .

- ك.ت. فني لمواد البناء حلوان .

- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية .

- ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية .

- ك.ت. فني صناعى اسكندرية .

- ك.ت. فني صناعى الصحافه .

-العالي ترميم الآثار بأبي قير .

- كلية اثار القاهره .

-العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا .

-كلية تعليم فني صناعى بنها .

-كلية تعليم فني صناعى المحله الكبرى .

-كلية تعليم فني صناعى سوهاج .

-كلية تعليم فني صناعى نجع حمادى بنين .

-كلية تعليم فني صناعى المطريه .

-جامعة عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر .

-جامعة عمالية علاقات صناعية اسماعيليه .

-جامعة عمالية علاقات صناعية اسكندريه .

-كلية تعليم فني صناعى الزقازيق .

-كلية تعليم فني رى وصرف ومساحه اسيوط .

- كلية تعليم فني صناعى شبرا .

-معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة .

-جامعة عمالية علاقات صناعية بني سويف .

-كلية تعليم فني صناعى اسوان .

-كلية تعليم فني صناعى قويسنا .

-معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية شعبة(نظم معلومات) .

-الجزيره العالي الحاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم.

- الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة .

- الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية .

-كلية تعليم فني رى وصرف ومساحه قنا .

-كلية تعليم فني صناعى بور سعيد .

-كلية تعليم فني صناعى قنا .

-العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية .

-كلية تعليم فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء .

- تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات .

- جامعة عمالية علاقات صناعية اسوان .

- المعهد العالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية .

- جامعة عمالية علاقات صناعية اسيوط

تكنولوجيا عمالية اسماعليه بمصروفات

اثار الفيوم .

- العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال .

- معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات .

- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان إدارة أعمال .

- جامعة عمالية علاقات صناعية طنطا .

-جامعة عمالية علاقات صناعية زقازيق .

-جامعة عمالية علاقات صناعية رأس البر .

-المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية . تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) .

-المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) .

-المعهد العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية .

-جامعة عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ .

-جامعة عمالية علاقات صناعية منصوره .

-المعهد العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية .

- المعهدالعالي حاسبات و نظم تجمع أول .

- معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال .

-كلية الآثار بالاقصر .

كلية الآثار سوهاج .

- كليةاثار قنا جنوب الوادي .

- كلية اثار دمياط .

- كلية الاثار واللغات بفرع مطروح جامعة الاسكندرية .

- كليةالاثار جامعة الزقازيق .

كلية الاثار جامعة اسوان .

- المعهد عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية .

- معهدالنيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم المنصورة .

- تكنولوجيا عمالية اسوان .

- معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت .

- معهد مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة .

- معهد نظم معلومات ادارية قطاميه .

-معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة .

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية)

- تكنولوجيا عماليةاسكندريه .

- الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم .

- المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج .

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم. المعلومات الادارية .

- العالي للسياحه والفنادق بالسيوف - بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية .

-المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف .

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) .

-تكنولوجيا عمالية بنى سويف بمصروفات .

- المعهدالعالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم التجمع الخامس .

- معهد تكنولوجيا عمالية اسيوط .

-معهد العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية .

- المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة .

- معهد القاهرة العالي للغات والترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية .

-المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية .

- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى .

- العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية دمياط .

- معهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير .

- معهد التكنولوجى العالي إلادارة بالعاشر من رمضان بمرسى مطروح .

- معهد تكنولوجيا عمالية زقازيق .

-معهد تكنولوجيا عمالية طنطا .

-المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة .

-المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر .

- المعهد العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية .

-المعهد العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية .

- معهدتكنولوجيا عمالية رأس البر .

-المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة .

-المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية .

-معهد طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم .

-المعهد العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية .

- معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

-معهد طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

-معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية .

- معهد تكنولوجيا عمالية منصوره .

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) .

- جامعة عمالية تكنولوجيا .

-معهد العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره .

- المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

-المعهد العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس .

- معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار .

- المعهدالعالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش .

-معهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية .

-معهد طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية .

-معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية .

- معهد طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم .

-المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية .

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) .

- معهد عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي .

- معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم .

- معهد القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول .

- المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة .

- معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال .

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية. - - والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة).

-المعهد العالي الدراسات النوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية .

- معهد عالي قاهرة ترجمة شعبة علوم إدارية مقطم .

-معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – شعبة محاسبة.











