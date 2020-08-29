بعد أنباء تنحيه.. أول تعليق من قاضي التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت

نفى مدع عام التمييز القاضي غسان عويدات، ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية، عن تنحيه عن ملف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت.





وأكد القاضي اللبناني في تصريحات لــ" الوكالة الوطنية للإعلام" أن الخبر عار تماما من الصحة.





وكانت انباء ترددت عن تنحي القاضي غسان عويدات عن قضية تفجير مرفا بيروت فور تحديد المحقق العدلي القاضي فادي صوان جلسة للاستماع إلى وزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر الذي تربطه به علاقة مصاهرة.





ويُشار الي أن العاصمة اللبنانية بيروت شهدت في الرابع من اغسطس الجاري إنفجارا هائلا في مرفأ بيروت تسبب في مقتل العشرات واصابة وفقدان الاف الأشخاص.