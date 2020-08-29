المصري يفرض التعادل السلبي على الأهلي فى نهاية الشوط الأول

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أحداث الشوط الأول ، أمام مضيفه المصري البورسعيدي ، بالتعادل السلبي، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب برج العرب بالاسكندرية، فى إطار مباريات الاسبوع الثالث والعشرين من الدوري المصري.





ويتربع النادي الأهلي على صدارة ترتيب المسابقة ، برصيد 59 نقطة ، بفارق 14 نقطة عن بيراميدز الوصيف، والذي خاض مباراة الجولة الحالية أما أسوان وحقق الثلاث نقاط.

أما المصري فيحتل المركز 15 برصيد 21 نقطة ولكن بعدما خاض 19 مباراة فقط، متفوقًا بفارق الأهداف على الجونة صاحب أول مراكز الهبوط.





ملخص الشوط ..





ونجح الأهلي في الاستحواذ على الكرة خلال الدقائق الأولى من اللقاء لكن بدون تشكيل خطورة على مرمى المصري، الذي كانت البطاقة الصفراء الأولى من نصيبه عندما تحصل عليها أحمد ياسر للاعتراض على أمين عمر حكم اللقاء في الدقيقة الثامنة.





وفي الدقيقة 15، حصل الأهلي على كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء حولها علي معلول عالية داخل منطقة الجزاء نحو أليو بادجي، إلا أن أوستن أموتو لاعب المصري نجح في إبعادها بصعوبة إلى ركنية مرت بسلام على الفريق البورسعيدي.





واستخلص مروان محسن كرة عالية من الحارس حسام عياد لتسقط أمام أحمد الشيخ الذي مررها لبادجي ليصوبها داخل الشباك الخالية، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود خطأ لصالح حارس المصري في الدقيقة 21.





الهدف الملغي للأهلي، سُجِّل في الدقيقة 25 عن طريق أليو بادجي، بعد تصويبة في أقصى الزاوية اليسري، لكن الحكم قرر إلغاؤه بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (الـ VAR)؛ بسبب وجود حالة تسلل على مروان محسن الذي مهد الكرة بالرأس للمهاجم السنغالي.





وتعرض عمرو السولية لإصابة بشد في العضلة الأمامية بعد مرور 36 دقيقة من بداية اللقاء ليسقط أرضًا، ليضطر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لإجراء تبديل أول دفع خلاله بمحمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 43



