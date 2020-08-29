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ديني

صديق والأمير يتابعان امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:58 م
امتحانات الدراسات
امتحانات الدراسات العليا
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محمد شحتة
تفقد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا؛ لجان الامتحانات؛ للاطمئنان على انضباط العملية الامتحانية؛ حرصًا من الجامعة على صحة أبنائها وسلامتهم، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

كان في استقبال نائبي رئيس الجامعة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هناء العبيسي، وكيلة كلية طب بنات بجامعة الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث.

وتابع نائبا رئيس الجامعة -خلال الجولة- تجهيز قاعات الامتحانات والمدرجات؛ حيث يراعى ترك مسافة بين كل طالب والطالب المجاور له في كل اتجاه، وتطهَّر القاعات بالمطهرات المخصصة لذلك في نهاية كل فترة امتحانية، كما تعقد الامتحانات في قاعات واسعة، وتكون جيدة التهوية والإضاءة.

كما روعي وضع علامات إرشادية واضحة للطلاب؛ لإرشادهم لمقار لجان عقد الامتحانات؛ لتنظيم الحركة، ومراعاة عدم التزاحم في مداخل القاعات والسلالم والطرقات، وكذلك توفير أجهزة قياس حرارة؛ للاطمئنان على الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس.

كما وجه نائبا رئيس الجامعة إلى أهمية الكشف الطبي الظاهري على الطلاب والعاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس عند مدخل الكلية بعد تدريب عدد من الموظفين على استخدام جهاز قياس الحرارة؛ حيث يستبعد أي شخص من المشاركة في الامتحان في حال اكتشاف ارتفاع درجة حرارته.

وأشاد نائبَا رئيس الجامعة -في نهاية الجولة- بما لحظاه من التزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها كليات القطاع الطبي، كما اطمأنا على مستوى أسئلة الامتحان ومناسبتها، ومدى التزامها بالمقرر، مؤكدان ضرورة وجود أستاذ المادة التي يمتحن فيها الطلاب.

وشدد النائبان على ضرورة انتهاء الكنترولات من أعمالها أولًا بأول، ليُنتهى من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، واعتماد النتائج وإعلانها في أسرع وقت ممكن عقب انتهاء جميع أعمال الامتحانات.
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