"حمادة" يكشف أسرار اليوجا على طريقته الخاصة في "8 الصبح"

بعد أكثر من 50 عاما على عرض فيلم "عائلة زيزي" كشف محمد مصطفى الشهير بـ"حمادة"، كواليس ممارسة اليوجا، موضحا أن كثيرين لا يعرفون عنها شيئا، سوى ما رأيناه في الفيلم مع ليلى شعير وأحمد رمزي.





التقى حمادة خلال تقريره عبر برنامج "8 الصبح" على شاشة dmc، بالروسية إرينا مدربة يوجا محترفة في مصر، والتي أوضحت أن لليوجا معاني كثيرة، أبرزها تنمية العقل من خلال حركات وتمارين للجسد، فهي فلسفة وأسلوب حياة، على حد تعبيرها.





أضافت أن هناك أنواعا مختلفة لليوجا، لكن أهمها 4 أشكال: راجا وهي تتعلق بالتأمل، وكارما وهي عبارة عن عمل أشياء جيدة للأخرين بدون انتظار مقابل، وباهاكتي وتعني الحب النقي، ثم حاتحا وتعني ممارسة أشياء معينة لتقوية الانتباه والتركيز، وهي موجودة في الهند.



