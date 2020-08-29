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برلمان

بعد توجيهات الرئيس.. تعليم النواب تطالب بتطوير المناهج وربطها بسوق العمل

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:56 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
طالب محمود يحيى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بضرورة تطوير المناهج بالمراحل التعليمية المختلفة وربطها بسوق العمل لتوفير وظائف جديدة وتنمية الاقتصاد القومي للدولة.

وقال "يحيى" لـ"صدى البلد"، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم تؤكد أهمية تقديم علوم مفيدة لطلاب مصر تربطهم بسوق العمل نظرًا الى أن الدولة تحتاج الى طاقات جديدة تعمل وتنتج لزيادة حصيلة الدولة فضلا عن القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك مناهج تدرس بشكل روتينى منذ عشرات السنين وليس لها علاقة بسوق العمل ويجب أن يقوم المسؤولين فى الوزارات المعنية بتطوير هذه المناهج الدراسية وإعادة ترتيب أوراقها من جديد حتى تتناسب مع تطورات العصر وربطها الاصيل بسوق العمل.

وجاء ذلك بعد أن عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كلمة وزير التعليم العالي ، بخصوص الطلاب المصريين الذين يدرسون في الخارج ،مشددا على ضرورة توفير العلوم المناسبة في الجامعات المصرية ، وربطها بسوق العمل .

وأكد الرئيس السيسي ، خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، أن هناك جامعات تصل مصروفاتها سنويا إلى 35 ألف دولار ، والمشكلة لا تكمن في حجم مصروفات الجامعة ، ولكن الأساس يكمن في العلوم التي تقدم للطلاب المصريين .

وأوضح " السيسي" ، أنه تمت إضافة مجموعة من العلوم الجديدة ، لتربط الطلاب المصريين بسوق العمل ، ويكونوا على جاهزية كاملة.

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