بعد توجيهات الرئيس.. تعليم النواب تطالب بتطوير المناهج وربطها بسوق العمل

طالب محمود يحيى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بضرورة تطوير المناهج بالمراحل التعليمية المختلفة وربطها بسوق العمل لتوفير وظائف جديدة وتنمية الاقتصاد القومي للدولة.
وقال "يحيى" لـ"صدى البلد"، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم تؤكد أهمية تقديم علوم مفيدة لطلاب مصر تربطهم بسوق العمل نظرًا الى أن الدولة تحتاج الى طاقات جديدة تعمل وتنتج لزيادة حصيلة الدولة فضلا عن القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك مناهج تدرس بشكل روتينى منذ عشرات السنين وليس لها علاقة بسوق العمل ويجب أن يقوم المسؤولين فى الوزارات المعنية بتطوير هذه المناهج الدراسية وإعادة ترتيب أوراقها من جديد حتى تتناسب مع تطورات العصر وربطها الاصيل بسوق العمل.
وجاء ذلك بعد أن عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كلمة وزير التعليم العالي ، بخصوص الطلاب المصريين الذين يدرسون في الخارج ،مشددا على ضرورة توفير العلوم المناسبة في الجامعات المصرية ، وربطها بسوق العمل .