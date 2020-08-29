بعد توجيهات الرئيس.. تعليم النواب تطالب بتطوير المناهج وربطها بسوق العمل

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك مناهج تدرس بشكل روتينى منذ عشرات السنين وليس لها علاقة بسوق العمل ويجب أن يقوم المسؤولين فى الوزارات المعنية بتطوير هذه المناهج الدراسية وإعادة ترتيب أوراقها من جديد حتى تتناسب مع تطورات العصر وربطها الاصيل بسوق العمل.

عقب

الرئيس عبد الفتاح السيسي

، على كلمة وزير التعليم العالي ، بخصوص الطلاب المصريين الذين يدرسون في الخارج ،مشددا على ضرورة توفير العلوم المناسبة في الجامعات المصرية ، وربطها بسوق العمل .

وجاء ذلك بعد أن