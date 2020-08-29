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أخبار البلد

مشروع مربح.. تعرف على عوائد تربية الحمام

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:33 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أصبحت مشروعات تربية الحمام من المشروعات الرائجة حاليا بين الشباب وخاصة أن دورة رأس المال لا تتجاوز ٤٠ يوما وربحها مضمون وتكلفتها يمكن أن تبدأ ب٣٠ ألف جنيه لتحقق عائد ربح شهري مجزي للمربي.

وقال خالد الفخرانى، أحد مربي الحمام، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن تربية الحمام مربحة جدًا وتكلفتها لا تتعدى 250 ألف جنيه ، إذا تم استخدام الأبراج من الفخار النقى بجانب استخدام فخار الحمام فى المزرعة ، لافتا الى ان دورة الحمام البلدى 40 يوما وينتج من 8 الى بطن فى العام الواحد يسعر 50 جنيها للجوز . 

وأوضح الفخرانى ، أن عنابر الحمام الفخارية أفضل طرقة لتربية الحمام وضمان أعلى إنتاجية وموسم بلا مشاكل فى التربية ، خاصة وان الحمام البلدى يحتاج لمكان تدخل منه الشمس لسرعة نموه والقضاء على اى امراض ، لافتا الى الحمام يتغذى على أى حبوب للمحاصيل الزراعية والجوز الواحد يتكلف 24 جنيها وحوالى 200 جرام من الحبوب يوميا .  


https://www.youtube.com/watch?v=GihvjOyCvI4
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