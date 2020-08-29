أنجولا ستنضم إلى مبادرة محاربة فساد إيرادات النفط والغاز والمعادن

تعتزم أنجولا الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وهي جهد دولي لمحاربة الفساد المرتبط بإيرادات النفط والغاز والمعادن.
أعلن ذلك تيتي انطونيو، وزير الشؤون الخارجية الأنجولي في تغريدة على تويتر مساء الجمعة وقال إن بلاده ”أظهرت بوضوح التزامها بتعزيز إدارة مواردها الطبيعية على نحو يتسم بالشفافية والقابلية للمحاسبة من أجل مصلحة شعبها“.
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وأطلق الرئيس الأنجولي جواو لورينكو حملة مناهضة للفساد منذ توليه السلطة خلفا لخوسيه ادواردو دوس سانتوس الذي تنحى في عام 2017 بعد نحو أربعة عقود في المنصب.
وكانت محكمة في لواندا قضت في وقت سابق من الشهر الجاري بسجن نجل دوس سانتوس خمسة أعوام بعد إدانته في قضية فساد ترتبط باختلاس 500 مليون دولار.