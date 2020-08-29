وزارة الإسكان: البناء المخالف يمنع وصول الخدمات الأساسية للمنشآت.. فيديو

قال الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية ، إن التعديات علي أراضي الدولة لها تأثير سلبي يصل إلى عشرات أضعاف البناء القانوني والمخطط له في مجتمعات عمرانية جديدة .





وأضاف سيد إسماعيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، إن البناء المخالف منع وصول الخدمات الأساسية لمستحقيها، لافتا الى أن البناء العشوائي يمنع وصول المياه والصرف الصحي للمواطنين .





، أنه خلال 6 سنوات، قمنا بصرف ما لا يقل عن 175 مليار جنيه؛ لإدخال مرافق للابنية المخالفة . وأوضح سيد اسماعيل جنيه؛لإدخال





وتابع : أن محطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب تخدم 13 حيًّا سكنيًا بتكلفة 1.25 مليار جنيه.





وأشار إلى أن المحطة الثلاثية ببرج العرب تعالج يوميا 115 الف متر مكعب من مياه الصرف الصحي .