معاون وزير الإسكان: الزيادة السكانية والعشوائيات سبب انقطاع المياه في بعض المحافظات.. فيديو

قال طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية، إن هناك بعض الأماكن في محافظتي الجيزة والقليوبية يحدث فيها انقطاع متكرر للمياه بسبب العشوائيات والزيادة في عدد السكان، مما جعلنا نقوم بعمل بعض التوسعات في المحطات القائمة من أجل مجابهة هذه الزيادة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم" على قناة "أون اي"، أن نسبة التغطية فيما يخص مياه الشرب على مستوى الجمهورية وصلت إلى مايقارب من 99%، ويتبقى فقط بعض المناطق التي دخلت مؤخرا في الحيز العمراني، ونقوم حاليا بما يعرف بالمد والتدعيم لتلك المناطق.



وتابع: يتبقى الملف الرئيسي وهو إنشاء محطة المعالجة الثلاثية، وهذا توجيه من قبل الرئيس بأن يتم إعادة استخدام المياه وليس التخلص الآمن منها"، لافتا إلى أنه يوجد ما يقارب من 10محطات معالجة ثلاثية، كما أن هناك توسعات حاليا في تلك المحطات خاصة في الوجه القبلي.



وأشار إلى أن في حالة كون المجرى المائي يبتعد عن المحطة بأكثر من 8 كيلومترات، ستعمل المحافظة على تزويد المحطة ب فلاتر ، وهو ما يعرف بالمعالجة الثلاثية لتنقية المياه وخروجها مطابقة للكود المصري، ليتم خلطها مع المجاري المائية أو إعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء، من أجل توفير مياه الشرب.