غلق باب الترشح .. حشاد يتقدم على مقعد نقيب قراء القرآن.. و20 قارئا للعضوية

أعلن محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة أنه تم غلق باب الترشيح لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة.





وأضاف الساعاتي أنه قبل غلق باب الترشح تقدم الشيخ محمد صالح حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء- بأوراقه للجنة المشرفة على الانتخابات لمقعد نقيب القراء ، كما تقدم في اليوم الأخير لمقعد العضوية كلا من الشيخ صديق المنشاوي والشيخ طه النعماني والشيخ خضر أحمد مصطفى والشيخ عبد الرحيم دويدار والشيخ حجاج الهنداوي والشيخ وليد السيد عبد الشافي هلال والشيخ حسين السويفي الشيخ أحمد فرج الله الشاذلي والشيخ محمد كسكين والشيخ محمد نجيب عارف والشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني والشيخ أحمد عوض أبو فيوض والشيخ محمد محروس طلبة والشيخ محمد يحيى الشرقاوي والشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد والشيخ حسين الإسكندراني والشيخ محمد بسيوني عوض والشيخ عبد الباسط عمارة والشيخ محمد مصطفى الشرقاوي.





وأوضح الساعاتي أنه عقب إغلاق الترشيح تسلمت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الأوراق على أن تبدأ بفحصها لمراجعتها تمهيدا لإجراء الانتخابات يوم الخميس الموافق 17 من سبتمبر المقبل .





وتابع: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تجري الانتخابات بعدها بيومين السبت 19 سبتمبر بالأعداد الموجودة من الأعضاء الذين لهم حق التصويت.



