سماعات +Galaxy Buds اللاسلكية تشهد أكبر تخفيض منذ إطلاقها.. تفاصيل

تعتبر سماعات +Galaxy Buds من شركة سامسونج من أفضل السماعات اللاسلكية لهواتف أندرويد، حيث تحتوى على مساحة 4 جيجا بايت تمكن المستخدمين من تحميل الأغانى والموسيقى التى يريدونها، وبرغم سعرها المرتفع فقد تم تخفيض سعر السماعات في أكبر تخفيض تشهده منذ إطلاقها.





وبحسب موقع Engadget فإن سماعات +Galaxy Buds اللاسلكية قد شهدت تخفيضا كبيرا على موقع أمازون حيث وصل سعرها إلى 130 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 2060 جنيه مصرى.









وانخفضت سماعات +Galaxy Buds اللاسلكية حوالى 20 دولار حيث صدرت بسعر 150 دولار أى ما يعادل 2377، وتتوفر السماعات بألوان الأسود، والأبيض، والفضي، والأصفر، بالإضافة إلى الأزرق السماوى.





وتحتوى سماعات +Galaxy Buds على بطارية تكفى تشغيلها 11 ساعة في شحنها لمرة واحدة، كما يمكن للمستخدمين الحصول على 11 ساعة إضافية من خلال وضع السماعات في حافظة الشحن اللاسلكية الخاصة بالسماعات، والتي تبلغ قدرتها 270 مللي أمبير.





وتتمتع سماعات +Galaxy Buds بقدرات الشحن السريع للمستخدمين وتشغيل السماعات لمدة 60 دقيقة من خلال شحنها لمدة 3 دقائق فقط، سواء عبر كابل الشحن أو باستخدام الشحن اللاسلكي أو الشحن من جهاز لجهاز عن طريق تكنولوجيا Wireless Powershare.





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