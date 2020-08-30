AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

سماعات +Galaxy Buds اللاسلكية تشهد أكبر تخفيض منذ إطلاقها.. تفاصيل

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:08 ص
سماعات +Galaxy Buds
سماعات +Galaxy Buds اللاسلكية تشهد أكبر تخفيض لها منذ إطلاقه
Advertisements
ندى على
تعتبر سماعات +Galaxy Buds من شركة سامسونج من أفضل السماعات اللاسلكية لهواتف أندرويد، حيث تحتوى على مساحة  4 جيجا بايت تمكن المستخدمين من تحميل الأغانى والموسيقى التى يريدونها، وبرغم سعرها المرتفع فقد تم تخفيض سعر السماعات في أكبر تخفيض تشهده منذ إطلاقها. 

وبحسب موقع Engadget فإن سماعات +Galaxy Buds اللاسلكية قد شهدت تخفيضا كبيرا على موقع أمازون حيث وصل سعرها إلى 130 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 2060 جنيه مصرى. 


وانخفضت سماعات +Galaxy Buds اللاسلكية حوالى 20 دولار حيث صدرت بسعر 150 دولار أى ما يعادل 2377، وتتوفر السماعات بألوان الأسود، والأبيض، والفضي، والأصفر، بالإضافة إلى الأزرق السماوى. 

وتحتوى سماعات +Galaxy Buds على بطارية تكفى تشغيلها 11 ساعة في شحنها لمرة واحدة، كما يمكن للمستخدمين الحصول على 11 ساعة إضافية من خلال وضع السماعات في حافظة الشحن  اللاسلكية الخاصة بالسماعات، والتي تبلغ قدرتها 270 مللي أمبير. 

وتتمتع سماعات +Galaxy Buds بقدرات الشحن السريع للمستخدمين وتشغيل السماعات لمدة 60 دقيقة من خلال شحنها لمدة 3 دقائق فقط، سواء عبر كابل الشحن أو باستخدام الشحن اللاسلكي أو الشحن من جهاز لجهاز عن طريق تكنولوجيا Wireless Powershare. 

ويمكن للراغبين في الشراء الدخول على عرض تخفيض +Galaxy Buds من خلال هذا الرابط 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقاومة للماء وتشبه حبة الفاصوليا .. سامسونج تصدر Galaxy Beans في أغسطس

تسريب أول صور 3D لـ سماعات سامسونج Galaxy Beans الشبيهة بحبات الفاصوليا

شاهد.. أول فيديو ترويجى لسماعات سامسونج Galaxy Buds Live

تشبه آير بودز.. ون بلس تطلق سماعات الأذن اللاسلكية OnePlus Buds

تشبه حبة الفول| سامسونج تطلق سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live.. صور

كل ما تريد معرفته عن حدث سامسونج Unpacked 2020.. صور

ترشيحاتنا

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

سعد الصغير يشعل حفل زفاف كريم التهامي

ما هما ركعتا الشفع والوتر وعددهما وكيفية أدائهما؟

رشاقة ولياقة.. تعرف على وجبة العشاء المفضلة لـ كيت ميدلتون

هاني حتحوت لـ مرتضى منصور: كان يجب عليك التحكم في انفعالاتك تجاه رئيس الوزراء.. فيديو

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمع اللاجئين| سر إطلاق الرسام الغامض بانكسي قارب النجاة لويس ميشيل .. صور

على وشك الغرق .. دول أوروبية تتجاهل استغاثات سفينة إنقاذ لاجئين| صور

تقرير مسرب يتوقع وفاة 85 ألف شخص بكورونا في الشتاء بـ بريطانيا