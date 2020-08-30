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أخبار العالم

الشرطة الألمانية تعتقل المئات في اعتصام ضد قيود فيروس كورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:34 ص
صدى البلد
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أ ش أ
فرقت شرطة برلين مظاهرة حاشدة في العاصمة الألمانية احتجاجا على قيود فيروس كورونا المستجد، واعتقلت خلالها 300 شخص بعد امتناع المتظاهرين عن تنفيذ تعليمات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.

وأفادت شرطة برلين - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الأحد/ - بحدوث بعض الاضطرابات في ظل ازدياد الإحباط العام من إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد وارتفاع أعداد الإصابات في أوروبا.

وقالت شرطة برلين في تغريدة على موقع التدوينات (تويتر): "للأسف لم يكن أمامنا خيار آخر، والجميع لم يمتثل لشروط الأمان خلال المظاهرة".

ونشرت الشرطة 3000 من أفرادها للسيطرة على الحشود، وأكدت أنها استعدت لعنف محتمل بعد أن دعا نشطاء يعارضون قيود فيروس كورونا متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا لتسليح أنفسهم والتجمع في برلين.

وكانت الشرطة قد حذرت من الاحتجاج في وقت سابق من الأسبوع الماضي لكن محكمة ألمانية أعطت الضوء الأخضر لتنظيمه.

وتمكنت ألمانيا حتى الآن من إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بشكل أفضل من العديد من نظيراتها الأوروبية، إذ ساعد إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة على نطاق واسع في الحد من الإصابات والوفيات.
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