الدولار بـ 15.93 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 30-8-2020

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علياء فوزى ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى، أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد 30 -8- 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع.

العملات الأوروبية اليوم الأحد

سعر اليورو 18.69 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع .

سعر الجنيه الاسترلينى 20.87 جنيه للشراء، و21.27 جنيه للبيع.

الفرنك السويسرى 17.39 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع .

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وسجلت كورنا سويدية سعر 1.81 جنيه للشراء، و1.85 جنيه للبيع.



العملات الآسيوية اليوم الأحد سجل 100 ين يابانى سعر 14.80 جنيه للشراء و15.14 جنيه للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.29 جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع .

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