أعراض تحذيرية لسرطان الكبد .. انتبهي لها

يعد سرطان الكبد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ويصيب الرجال أكثر بثلاث مرات من النساء ، ويعد أبرز أسباب سرطان الكبد؛ تليف الكبد والسكري وغالبًا ما تكون مرتبطة بنمط الحياة مثل التدخين والبدانة وتليف الكبد.
وأوضح موقع "هيلث"، أن أورام الكبد عمومًا لا تسبب أعراضًا حتى تتطور، وعندما تظهر الأعراض، فقد تشمل:فقدان الوزن غير المقصود
فقدان الشهية
قيء
ألم في البطن أو تورم
اليرقان
على الجانب الآخر، إليك أبرز الأطعمة التى تعمل على تقوية المناعة وتعزيز شفائك بشكل سليم من أمراض الكبد مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك والبيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم والمكسرات وفول الصويا ، وهى مفيدة للغاية لفرد يعاني من سرطان الكبد، ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنظم لهذه المواد الغذائية في تعزيز نظام المناعة لديك وتعزيز الشفاء.