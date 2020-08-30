أعراض تحذيرية لسرطان الكبد .. انتبهي لها

، ويعد أبرز أسباب؛ تليف الكبد والسكري وغالبًا ما تكون مرتبطة بنمط الحياة مثل التدخين والبدانة وتليف الكبد.

أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ويصيب الرجال أكثر بثلاث مرات من النساء





وأوضح موقع "هيلث"، أن أورام الكبد عمومًا لا تسبب أعراضًا حتى تتطور، وعندما تظهر الأعراض، فقد تشمل:





فقدان الوزن غير المقصودفقدان الشهيةقيءألم في البطن أو تورماليرقان