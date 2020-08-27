3 أنواع لسرطان الكبد وأعراض تحذيرية ينبغى عدم إغفالها.. وأطعمة تساعد على سرعة الشفاء

وتعد أبرز أسباب سرطان الكبد هى تليف الكبد والسكري والعدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد B أو C جميعها عوامل خطر للإصابة بسرطان الكبد، وتتطور العديد من هذه الحالات من سلوكيات غالبًا ما تكون مرتبطة بنمط الحياة مثل:



استخدام الكحول بكثرة

تعاطي المخدرات

التدخين

البدانة

الجنس غير المحمى هو عبارة عن العلاقات الجنسية غير الشرعية.

أنواع سرطان الكبد

ووفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، فإن لسرطان الكبد عدة أنواع، منها سرطان الخلايا الكبدية (HCC)، ويسمى أيضًا الورم الكبدي، وسرطان القنوات الصفراوية (سرطان القناة الصفراوية)، والساركوما الوعائية، وتسمى أيضًا سرطان الأوعية الدموية.





ويعد سرطان الكبد الثانوي، المعروف أكثر أنواع أورام الكبد شيوعًا، حيث يمثل ما يقدر بنحو 75 في المائة من جميع حالات المرض.





أعراض سرطان الكبد



وأوضح موقع "هيلث"، أن أورام الكبد عمومًا لا تسبب أعراضًا حتى تتطور، وعندما تظهر الأعراض، فقد تشمل:

فقدان الوزن غير المقصودفقدان الشهيةاستفراغ وغثيانألم في البطن أو تورماليرقان