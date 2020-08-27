3 أنواع لسرطان الكبد وأعراض تحذيرية ينبغى عدم إغفالها.. وأطعمة تساعد على سرعة الشفاء

- سرطان الكبد.. أطعمة تساعد على سرعة الشفاء منه
- احترس منها.. 3 أنواع لسرطان الكبد تعرف على أعراضها
- الجنس غير الشرعي والتدخين أبرزها.. احترس من أسباب سرطان الكبد
يعد سرطان الكبد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم وهو الآن السبب الأسرع نموًا للوفاة من السرطان، كما أنه يحدث بشكل متكرر أكثر عند الرجال، حيث يصيب المرض الرجال أكثر بثلاث مرات من النساء، كما أن معدل الإصابة بالمرض يتزايد باطراد.
وتعد أبرز أسباب سرطان الكبد هى تليف الكبد والسكري والعدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد B أو C جميعها عوامل خطر للإصابة بسرطان الكبد، وتتطور العديد من هذه الحالات من سلوكيات غالبًا ما تكون مرتبطة بنمط الحياة مثل:
استخدام الكحول بكثرة
تعاطي المخدرات
التدخين
البدانة
الجنس غير المحمى هو عبارة عن العلاقات الجنسية غير الشرعية.
استخدام الكحول بكثرة
تعاطي المخدرات
التدخين
البدانة
الجنس غير المحمى هو عبارة عن العلاقات الجنسية غير الشرعية.
أنواع سرطان الكبد
ووفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، فإن لسرطان الكبد عدة أنواع، منها سرطان الخلايا الكبدية (HCC)، ويسمى أيضًا الورم الكبدي، وسرطان القنوات الصفراوية (سرطان القناة الصفراوية)، والساركوما الوعائية، وتسمى أيضًا سرطان الأوعية الدموية.
ويعد سرطان الكبد الثانوي، المعروف أكثر أنواع أورام الكبد شيوعًا، حيث يمثل ما يقدر بنحو 75 في المائة من جميع حالات المرض.
أعراض سرطان الكبد
وأوضح موقع "هيلث"، أن أورام الكبد عمومًا لا تسبب أعراضًا حتى تتطور، وعندما تظهر الأعراض، فقد تشمل:فقدان الوزن غير المقصود
فقدان الشهية
استفراغ وغثيان
ألم في البطن أو تورم
اليرقان
أطعمة تساعد على الشفاء
على الجانب الآخر، سرطان الكبد يبدأ في خلايا الكبد، وأكثر أنواع سرطان الكبد شيوعًا هو سرطان الخلايا الكبدية وسرطان القنوات الصفراوية داخل الكبد والأورام الأرومية الكبدية، أقل شيوعًا.
وقدم موقع "boldsky" أبرز الأطعمة التى تعمل على تقوية المناعة وتعزيز شفائك بشكل سليم.
البروتينات الخالية من الدهون
المواد الغذائية مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك والبيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم والمكسرات وفول الصويا مفيدة للغاية لفرد يعاني من سرطان الكبد، ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنظم لهذه المواد الغذائية في تعزيز نظام المناعة لديك وتعزيز الشفاء.
الحبوب الكاملة
إن تناول دقيق الشوفان وخبز القمح الكامل والأرز البني والمعكرونة الكاملة الحبوب ليس فقط آمنًا لصحة الكبد ولكن أيضًا يساعد على تحسين مستويات طاقتك، كونها مصادر جيدة للكربوهيدرات والألياف، وينصح الأطباء بالحبوب الكاملة للأفراد الذين يعانون من سرطان الكبد.
الفواكه
يعتبر تناول الفواكه، خاصة الفواكه الملونة، مفيدًا لصحة الكبد، لأن الفواكه مثل الجريب فروت والعنب البري والتوت البري والعنب، وما إلى ذلك مفيدة لكبدك بسبب وجود مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعدك على محاربة الأمراض.
الخضراوات
على غرار الفواكه الملونة، فإن الخضراوات الملونة غنية أيضًا بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد جسمك على مكافحة السرطان، وتشتهر الخضراوات مثل الشمندر والخضراوات الصليبية مثل براعم بروكسل والبروكلي والخردل بمحتواها العالي من الألياف وطعمها المميز، ووفقا للدراسات، يمكن لهذه الخضراوات أن تزيد من مستويات إنزيمات إزالة السموم وتحمي الكبد من التلف.