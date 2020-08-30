AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأسبوع

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:32 ص
ارتفاع البورصة
ارتفاع البورصة
Advertisements
محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 11474 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2054 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13407 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4368 نقطة.

 اقرأ أيضًا:

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 1845 نقطة.

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 2763 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات اليوم

مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لجميع مؤشرات البورصة اليوم

ارتفاع جماعي لكافة مؤشرات البورصة اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

نصائح هامة لحماية إطارات السيارة من التلف مدى الحياة

لقاء الخميسي توجه رسالة شديدة اللهجة لجمهورها

على مسئوليتي .. أحمد موسى يفضح الإرهابية.. كواليس القبض على الرجل الشرير محمود عزت.. وصورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

أعراض تحذيرية لسرطان الكبد .. انتبهي لها

جسد دور حمزة ابن الشهيد منسي في الاختيار.. شاهد بودي الموديل الصغير يخطف الأضواء

مرتضى منصور عن إمكانية تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي: لأ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 مزايا صحية.. فوائد الزنجبيل على الريق

بعد سيارتها الرولز رويس rolls royce .. الفرق بين سيارة ياسمين صبري ومحمد رمضان

الراحل شادويك بوسمان تزوج سرا من هذه الفتاة.. اعرف الحكاية