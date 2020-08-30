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رياضة

الترجي يواجه الشابة في مباراة حسم اللقب الـ 30 من الدوري التونسي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:50 ص
الترجي
الترجي
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عبدالله هشام
يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي الترجي منافسه هلال الشابة اليوم في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق مساء على ملعب المنزه ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى التونسي.

ويسعى فريق الترجي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط ليتوج رسميا بلقب الدورى التونسي للمرة الثلاثون في تاريخه قبل انتهاء الدورى بـ3 جولات بعدما نجح في صناعه فارق 11 نقطة بين اقرب منافسيه الصفاقسي التونسي. 

على جانب آخر يدخل فريق الشابة المباراة محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى التونسي برصيد 26 نقطة.

ويحتل فريق الترجي التونسي المركز الأول في جدول ترتيب الدورى التونسي برصيد 54 نقطة بينما جاء فريق الشابة في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.
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