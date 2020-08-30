تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة اليوم بين الزمالك وإنبي فى تمام الساعة الثامنة والنصف وسيتم إذاعتها عبر قناتي "أون تايم سبورت" و"أون تايم سبورت 2".



