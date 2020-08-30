تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري المصري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اليوم فى مواجهة صعبة عندما يلعب أمام إنبي باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 23 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.
تشكيل الزمالك المتوقع ضد إنبى اليوم :
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
الدفاع: أحمد عيد - محمود علاء - محمود الونش - عبد الله جمعة
الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - أحمد سيد زيزو
الهجوم: مصطفى محمد - يوسف أوباما - أشرف بن شرقى
ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة اليوم بين الزمالك وإنبي فى تمام الساعة الثامنة والنصف وسيتم إذاعتها عبر قناتي "أون تايم سبورت" و"أون تايم سبورت 2".