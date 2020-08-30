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اقتصاد

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات اليوم

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:16 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 11427 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 2054 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 13365 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4380 نقطة.
 

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 1856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 2774 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.46% ليصل إلى مستوى 920 نقطة.
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