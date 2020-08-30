تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 11427 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 2054 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 13365 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4380 نقطة.





فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 1856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 2774 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.46% ليصل إلى مستوى 920 نقطة.