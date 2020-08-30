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اقتصاد

مصر لصناعات الكيماويات تحقق 14.7 مليون جنيه أرباحا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:01 م
شركة مصر للصناعات
شركة مصر للصناعات الكيماوية
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علياء فوزى

كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للشركة القابضة الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والخاصة بشهر يوليو الماضي، عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 3052 %.


وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد، إنها سجلت صافي ربح بلغ 14.7 مليون جنيه خلال يوليو الماضي، مقابل 465 ألف جنيه أرباحًا خلال الشهر ذاته من العام المالي السابق.


وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي (2019-2020)، صافي ربح بلغ 64.17 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 77.45 مليون جنيه أرباح خلال العام المالي السابق له.


وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل 365.7 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 362.5 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

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