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سيارات

تعرف على تاريخ تويوتا كورولا الأكثر مبيعا على مر التاريخ.. صور

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تعتبر السيارة كورولا أحد طرازات شركة تويوتا اليابانية، والتى تعد من الأكثر انتشارا في العالم من حيث المبيعات على مر التاريخ.


وبدأ طراز كورولا الشهير فى التصنيع عام 1966، ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا انتشرت السيارة بجميع أشكالها وموديلاتها الرائعة فى جميع دول العالم وفي مصر بالتحديد، حيث أصبح لها مكانة كبيرة بين المصريين.


دخلت السيارة كورولا تحت سلسلة طويلة من التطويرات وإعادة التصميمات وتحسين الأداء منذ أن بدأت وحتى الآن. 


وحسب الإحصائيات فى الفترة الماضية، وصلت السيارة تويوتا كورولا إلى 30 مليون سيارة في عام 2007، وخلال الأربعين عاما المنقضية تم بيع سيارة كل 40 ثانية من طراز كورولا.


ومن أهم مميزات تويوتا كورولا، التى جعلتها تكتسب مكانتها العالية الآن، هى صغر الحجم والتصميم الخارجي المتميز والكماليات الداخلية للسيارة والثبات على الطرق السريعة وعدم اهتزاز السيارة فى السرعات العالية، أى بعد سرعة 120 كيلو، بالإضافة إلى امتلاكها مساحة تخزين كبيرة في الحقيبة الخلفية الخاصة بها، حيث تبلغ سعتها 470 لترا، وهي مساحة كبيرة بالمقارنة مع مساحات التخزين فى السيارات الأخرى.


أما بالنسبة للسيارة تويوتا كورولا 2020 الجديدة، فقد تحتوي على ناقل حركة من النوع الأتوماتيكي مزود بعدد ست سرعات أو نقلات حركة، يستطيع من خلالها أن يحقق السرعة القصوى للسيارة وهي 189 كيلو مترا في الساعة، وذلك عن طريق آلات الجر الأمامية الخاصة بها.


وتستمد قوتها من محرك بلغ سعته 1600CC ويحتوي على عدد أربع سلندرات من افضل المميزات في كورولا، هى الاقتصادية فى البنزين، وارتفاع السيارة عن الأرض بشكل واضح. 


ولكن هناك بعض العيوب فى سيارة تويوتا كورولا، وهى ارتفاع أسعار قطع الغيار إلى حد ما ولكنها معمرة مقارنة بقطع غيار السيارات الأخرى، بالإضافة إلى التحكم فى المقاعد الأمامية بشكل يدوى وليس كهربائيا، والمرايات الجانبية ليست من النوع الكهربائي.

تعرف على تاريخ تويوتا كورولا الأكثر مبيعا على مر التاريخ.. صور
تعرف على تاريخ تويوتا كورولا الأكثر مبيعا على مر التاريخ.. صور
تعرف على تاريخ تويوتا كورولا الأكثر مبيعا على مر التاريخ.. صور
تعرف على تاريخ تويوتا كورولا الأكثر مبيعا على مر التاريخ.. صور
تعرف على تاريخ تويوتا كورولا الأكثر مبيعا على مر التاريخ.. صور
تعرف على تاريخ تويوتا كورولا الأكثر مبيعا على مر التاريخ.. صور
تعرف على تاريخ تويوتا كورولا الأكثر مبيعا على مر التاريخ.. صور
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