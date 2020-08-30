كل ما تريد معرفته عن محور المحمودية بالإسكندرية | انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول تنفيذ محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية.
وأوضح الانفوجراف أنه تم تنفيذ محور المحمودية تحت إشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه، خلال عامين فقط، يتسع المحور من 6 إلى 8 حارات مرورية، ليخدم 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية، وهي: أحياء منتزه أول وشرق ووسط وغرب الإسكندرية.
واشار الى انه يتضمن المشروع 25 محورًا عرضيًّا لربطه بالأحياء الداخلية، 14 كوبري مشاة، 5 كباري جديدة بالقطاع المغطى، و3 كباري على قطاع المحمودية مباشرة.
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وأوضح أنه سيسهم المشروع في زيادة حركة التنمية والاستثمار بالإسكندرية، ويدعم عمل وسائل النقل المختلفة، فضلًا عن خدمة التوسعات العمرانية الجديدة والمشروعات السكنية المستهدف إقامتها في نطاقه.