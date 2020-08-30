كل ما تريد معرفته عن محور المحمودية بالإسكندرية | انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول تنفيذ محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية.





وأوضح الانفوجراف أنه تم تنفيذ محور المحمودية تحت إشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه، خلال عامين فقط، يتسع المحور من 6 إلى 8 حارات مرورية، ليخدم 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية، وهي: أحياء منتزه أول وشرق ووسط وغرب الإسكندرية.





واشار الى انه يتضمن المشروع 25 محورًا عرضيًّا لربطه بالأحياء الداخلية، 14 كوبري مشاة، 5 كباري جديدة بالقطاع المغطى، و3 كباري على قطاع المحمودية مباشرة.







