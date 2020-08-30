الأول جمهورية في الثانوي الصناعي بالبحيرة: حلم الالتحاق بكلية الهندسة تحقق بعد رفض والدي الثانوية العامة

أعرب أسامة رمضان على الجرف، طالب بالصف الثالث الثانوي الفني الصناعي، بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحان الثانوية الفنية الصناعية بمجموع ٦٨٩.٥، عن فرحته بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الله لم يضيع تعبه خلال فترة الامتحانات.





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وقال الأول على الجمهورية، إن حلم حياته تحقق لأنه تمنى من الله أن يلتحق بكلية الهندسة بعد رفض والده الالتحاق بالثانوية العامة خوفًا عليه من الضغط النفسي التي تعرضت إليه شقيقته الكبيرة خلال فترة دراستها.





وأوضح الأول مكرر على الجمهورية، أنه كان يذاكر من ١٠ ساعات فى اليوم دون كلل او ملل من اجل الوصول الى حلمه بدخول كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه كان يعتمد على الكُتب المدرسية.







وقدم الشكر لأسرته على دعمهم له طوال فترة المذاكرة وتعزيز الثقة بالنفس دون وضعه تحت ضغط نفسي، وشكر الله عز وجل أنه لم يضع تعبه لكي يلتحق بكلية الهندسة.