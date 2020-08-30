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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:58 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 634.017 مليار جنيه. 
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 11434 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13370 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 4378 نقطة.


فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 1860 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 2779 نقطة.
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