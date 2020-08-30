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رياضة

أمير مرتضى يكشف نتيجة مسحة ثلاثي الزمالك

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:13 م
أمير مرتضي
أمير مرتضي
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منتصر الرفاعي ملك موسي
كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن نتيجة التحاليل السريعة التي أجراها الاتحاد المصري لكرة القدم للاعبين وأثبتت وجود ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا بالفريق في حين أن نتيجة المسحة التي أجراها الزمالك للاعبين الثلاثة جاءت سلبية.

وقال أمير مرتضى: اتحاد الكرة أعلن عن سلبية مسحة ثلاثي الزمالك لأنه علم عن طريق النادي.

وأضاف "الزمالك أجرى المسحة للاعبين على نفقته، لأن النادي لديه مسئولية تجاه اللاعبين بالفريق".

وأكمل المشرف على الكرة بالنادي أنه مندهش من إعلان اتحاد الكرة عن سلبية مسحة ثلاثي الزمالك، خاصة وأن النادي هو من قام بإجراء المسحات للاعبين على نفقته وأخطر النادي اتحاد الكرة بسلبية العينات حتى يستطيع النادي ضم أحد اللاعبين الثلاثة  لقائمة مباراة إنبي المقرر لها اليوم في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.

وأشار إلي أن مسؤولي الاتحاد قاموا بالإعلان عن النتيجة رغم أنهم علموا بها من نادي الزمالك بدليل أنه لم يتم إرسال خطاب رسمي من الاتحاد بالنتيجة معربا عن استيائه من هذا الموقف الغريب.
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