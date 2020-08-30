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أخبار العالم

فلسطين تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن منع السفر بحجة المواليد الجدد

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:25 م
صدى البلد
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أ ش أ
 طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الهيئات الأممية المختصة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، بسرعة التحرك لحل مشكلة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على منع سفر وتنقل الأسر الفلسطينية التي لديها مواليد جدد.


وأدانت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - قرار سلطات الاحتلال، بمنع عائلة فلسطينية من السفر إلى شيكاغو اليوم، الأحد، بحجة أن ابنها الأصغر غير مسجّل في هوية الأب، علما بأن الأب قام بتسجيل طفله في هويته بعد أسبوع واحد من ولادته، ما اضطر جميع أفراد العائلة للرجوع وعدم السفر.


واعتبرت الوزارة هذا القرار التعسفي، جزءا لا يتجزأ من العقوبات الجماعية المفروضة على الفلسطينيين، كما أنه مخالفة صريحة للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف والالتزامات المفروضة على القوة القائمة بالاحتلال تجاه الشعب المحتل وحريته في الحركة والتنقل كما نصت عليها القوانين الدولية.
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