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أخبار العالم

قفزة في المتعافين.. دولة عربية تسجل أكبر عدد من إصابات كورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:28 م
كورونا والمستجدات
كورونا والمستجدات في العراق
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محمد علي
منذ أسابيع قليلة وأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العراق تحقق زيادات متواصلة، جعلتها البلد العربي الأول في أعداد المصابين بمرض كوفيد19.

ووفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة، سجلت العراق 3731 إصابة جديدة بالوباء فيما حققت 3860 حالة شفاء في نبأ سار يعادل كفة نبأ عدد الإصابات لليوم الثاني على التوالي من تحقيق أرقام شفاء تفوق حالات الإصابة.

كما سجلت العراق وفاة 68 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في بيان صحفي: "تم فحص 20193 نموذجا في كل المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في 1587326 نموذجا".

ومنذ ظهور المرض بلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 172880 حالة، والإصابات 231177 إصابة، بينما الوفيات فبلغت 6959 وفاة. 

ووصلت الحالات الكلية تحت العلاج إلى  51338، وأما الباقون في العناية المركزة 542.
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