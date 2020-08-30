بعد الحادثة.. منال سلامة: الحمد لله ربنا نجاني أنا وبنتي من الموت

كشفت الفنانة منال سلامة، عن تفاصيل الحادث المروع الذى تعرضت له مساء أمس، مع ابنتها، على طريق العلمين.





ونشرت منال سلامة، صورة للسيارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت "الحمد لله ربنا نجاني أنا وبنتي من حادثة موت".





وتعرضت منال سلامة وابنتها الى حادث مروع على طريق العلمين، أمس، وتحديدا عند الكيلو 50، بسبب قطع في إطار السيارة ولم يستطع السائق التحكم في السيارة.





وأوضحت الفنانة منال سلامة في تصريح لها أن السيارة انقلبت عدة مرات واصطدمت في السور الذي علي شمال السائق.





وأشارت إلى أن ابنتها فقدت القدرة علي الحركة في هذا الوقت وهذا جعلها في حالة رعب، والجميع حاول مساعدتهم وبعد ذلك قامت بطلب سيارة الاسعاف وكانت قريبة منهم.











