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العناصر الإرهابية تنكمش ومصادر تمويلها انهارت.. عادل العمدة: تدمير 317 وكرا إرهابيا خلال 5 أسابيع.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:22 م
القضاء علي الارهابين
القضاء علي الارهابين
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إبراهيم القادري
قال اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر ، إن القوات المسلحة قادرة على التعامل مع كافة التحديات التي تواجهها في مجال الارهاب لأن مصر في فترة تنموية كبيرة ويحاولون تشويه الصورة .

وأضاف عادل العمدة خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز ، انه خلال 5 أسابيع تم تدمير 317 وكر ارهابي ومخازن للأسلحة بالإضافة إلى  تدمير 10 عربات دفع رباعي .

وأوضح عادل العمدة ، أن هذه العملية جاءت بناء على رصد وتتبع العناصر الارهابية مؤكدا أن القوات المسلحة قامت بتنفيذ ضربات استباقية للارهابين .

وتابع :  العمليات النوعية تستهدف ارهابيين شديدي الخطورة وخلال سنه 2020 لم تقوم العناصر الارهابية الا بعمل عملية واحدة في بئر العبد .
واستكمل : العناصر الإرهابية بدأت تنكمش ومصادر تمويلها بدأت في الانهيار  . 
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