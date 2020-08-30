العناصر الإرهابية تنكمش ومصادر تمويلها انهارت.. عادل العمدة: تدمير 317 وكرا إرهابيا خلال 5 أسابيع.. فيديو

قال اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر ، إن القوات المسلحة قادرة على التعامل مع كافة التحديات التي تواجهها في مجال الارهاب لأن مصر في فترة تنموية كبيرة ويحاولون تشويه الصورة .





وأضاف عادل العمدة خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز ، انه خلال 5 أسابيع تم تدمير 317 وكر ارهابي ومخازن للأسلحة بالإضافة إلى تدمير 10 عربات دفع رباعي .





عادل العمدة ، أن هذه العملية جاءت بناء على رصد وتتبع العناصر الارهابية مؤكدا أن القوات المسلحة قامت بتنفيذ ضربات استباقية للارهابين . وأوضحعلىأنبتنفيذ





وتابع : العمليات النوعية تستهدف ارهابيين شديدي الخطورة وخلال سنه 2020 لم تقوم العناصر الارهابية الا بعمل عملية واحدة في بئر العبد .