محافظ دمياط تطلق مسابقة لإشراك الموهوبين من الصناع في معرض تراثنا

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ا نطلاق مسابقة بين الصناع الموهوبين لإشراكهم فى معرض تراثنا بمحافظة القاهرة وذلك بدعم مالى وفنى من شركات برفكت إنترناشيونال للأثاث وياسر العوضى للأثاث وآفاق للأثاث المعدنى مقابل قيمة بسيطة للاشتراك فى المعرض.





وأضافت أن ذلك ياتى فى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع الجهات المختلفة لدعم صناعة الأثاث وإتاحة فرص جديدة للصناع وتوفير فرص عمل لقطاع كبير من الشباب.





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وأوضحت المحافظ خلال لقائها بالمهندس رضا شعيب و ياسر العوضى وأعلى أبو القاسم ملاك الشركات الثلاثة أصحاب تلك المبادرة، أنه ستجرى مسابقة لاختيار القطع المشاركة بتراثنا وذلك يوم ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠ بمعرض مدينة دمياط للأثاث.





ونوهت الى أن عملية الاختيار ستتم من خلال فنيين ومعنيين بالتراث وكذا أخصائيين بمجالات الحرف اليدوية و مركز تكنولوجيا الأثاث بالمدينة.





وذكرت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تستهدف الصناع بمدينة دمياط للأثاث وخارجها، مؤكدة أن هذه الشركات ستتولى تنسيق وترتيب الجناح على الوجه الاحترافى الأمثل تحت رعاية المحافظة.