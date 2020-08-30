ضبط 137 كيلو من اللحوم والمصنعات الفاسدة بدمياط

الطب البيطرى برئاسة الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطري شنت مديريةبرئاسة الدكتور ايهاب شكرى مدير عام بدمياط ، حملة مكبرة على محال الجزارة والمطاعم لضبط اللحوم الفاسدة والمواد الغذائية غير الصالحة داخل نطاق المحافظة.





شارك في الحملة ادارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالتنسيق مع التموين ومديرية الصحة وتم المرور على عدد من المحال التجارية لبيع اللحوم وكذلك عدد من المطاعم بمدينتى راس البر ودمياط الجديدة.





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وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من اللحوم والاطعمة الفاسدة حيث تم ضبط ٥٠ كجم من اللحوم الضأن الأنثى المخالفة المذبوحة خارج المجازر الحكومية و12 كجم حواوشى فاسد و37 كجم من الدواجن مجهولة المصدر و20 كجم من مجزأت الدواجن الفاسدة و٢٣ كجم كبدة مستوردة منتهية الصلاحية و٥ كجم من المفروم بدون بيانات .





تم تحرير 3 محاضر لمطاعم ومحال جزارة ، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.