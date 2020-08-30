AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 137 كيلو من اللحوم والمصنعات الفاسدة بدمياط

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:14 م
مصنعات لحوم غير صالحة
مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي
Advertisements
زينب الزغبي
شنت مديرية الطب البيطرى برئاسة الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطري بدمياط، حملة مكبرة على محال الجزارة والمطاعم لضبط اللحوم الفاسدة والمواد الغذائية غير الصالحة داخل نطاق المحافظة.

شارك في الحملة ادارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالتنسيق مع التموين ومديرية الصحة وتم المرور على عدد من المحال التجارية لبيع اللحوم وكذلك عدد من المطاعم بمدينتى راس البر ودمياط الجديدة.

اقرأ أيضًا:

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من اللحوم والاطعمة الفاسدة حيث تم ضبط ٥٠ كجم من اللحوم الضأن الأنثى المخالفة المذبوحة خارج المجازر الحكومية و12 كجم حواوشى فاسد و37 كجم من الدواجن مجهولة المصدر و20 كجم من مجزأت الدواجن الفاسدة و٢٣ كجم كبدة مستوردة منتهية الصلاحية و٥ كجم من المفروم بدون بيانات .

تم تحرير 3 محاضر لمطاعم ومحال جزارة ، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. ضبط 45 كيلو من البرجر واللحوم الفاسدة براس البر

ضبط نصف طن لحوم فاسدة بـ7 محال جزارة بدمياط الجديدة..صور

ضبط 49 كيلو دواجن ولحوم فاسدة بمطاعم دمياط

ضبط سمك الأرنب السام بدمياط.. و23 كيلو "فاسد"

قبل أيام من عيد الأضحى.. شاهد ضبط 179 كيلو لحوم فاسدة في دمياط

ضبط 47 كيلو لحوم فاسدة بمطاعم دمياط الجديدة.. صور

ترشيحاتنا

مصرع 4 عناصر إجرامية خطرة في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط .. صور

بعد وفاة رضيعها .. أول ظهور لزوجة أوس أوس بالأسود

بمواصفات مختلفة عن مصر .. هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في السعودية.. صور

بدأ بـ 3 جنيهات.. بدل الإنارة يشغل غضب العاملين بالكهرباء.. والوزارة ترد

حريم ترامب.. كراهية ميلانيا وإيفانكا تظهر علنًا في مؤتمر الحزب الجمهوري| فيديو

PCR غير كافٍ.. خبراء يكتشفون ثغرة بتحليل مسحة كورونا

AdvertisementS

موجة ثانية شرسة من كورونا الشتاء المقبل.. ما الأسباب؟

الأمريكي قاتل زوجته المصرية: هشمت رأسها بشاكوش أثناء النوم لأني «زهقت منها»

انخفاض أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط.. تفاصيل

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 عبر هذا الرابط

مفاجأة رمضان صبحي .. 10 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

بالورود وبتقليد رش المياه.. مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات Animawings الرومانية.. صور

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

فكري صالح يكشف لـ صدى البلد عن حارس المرمى الأجدر لخلافة الحضري في منتخب مصر

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

وزير التعليم يهنئ أوائل الدبلومات الفنية تليفونيا بعد قليل .. ومعظم القائمة "بنات"

ضربة موجعة لـ إنبي قبل مواجهة الزمالك بالدوري الممتاز اليوم

إصابة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موجة ثانية شرسة من كورونا الشتاء المقبل.. ما الأسباب؟

بعد وفاة رضيعها .. أول ظهور لزوجة أوس أوس بالأسود

أبرز أفلامها حنفى الأبهة.. فيات 131 نجمة الشباك فى التسعينيات.. صور