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محافظات

تعليم دمياط يفوز بالمراكز الأولى في الجوالة والكشافة على مستوى الجمهورية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:05 م
محافظة دمياط
محافظة دمياط
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زينب الزغبي
أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط ، عن حصول محافظة دمياط على المركز الاول من المستوى الاول في مسابقة براعم عام والاول جوالة والاول كشافة صم والمركز الثاني من المستوى الأول في براعم خاص، والثاني أشبال والثاني مكفوفين، والمركز الثالث من المستوى الأول في متقدم عام على مستوى الجمهورية.

من جانبه قال عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن المحافظة حصدت مراكز متقدمة بفضل ابنائها الطلاب على مستوى الجمهورية وهو مايعد اضافة لمديرية التربية والتعليم بدمياط.

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وأضاف "عثمان": "كما فازت محافظة دمياط بالمركز الثاني من المستوى الثاني في مسابقة الكشافة على مستوى الجمهورية".

وهنأ وكيل الوزارة، الطلاب والمدارس الفائزة بالمراكز المتقدمة، معربًا عن شكره وتقديره لكل من ساهم في حصاد تلك المراكز، من طلاب ومعلمين وموجهين متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.
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