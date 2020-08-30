استقالة مسئول كبير في إسرائيل بسبب فشل حكومة نتنياهو الذريع

أعلن مسئول كبير بوزارة المالية الإسرائيلية اليوم، الأحد، استقالته من منصبه بسبب فشل حكومة بنيامين نتنياهو الذريع في التعامل مع تفشي فيروس كورونا، والحسابات الضيقة التي تقود العمل الحكومي في الكيان الصهيوني.





وبحسب "رويترز"، قال شاؤول مريدور، المشرف على قسم الميزانية الحكومية، وهو ثالث مسئول رفيع المستوى في الوزارة، إن الحكومة تسيء التعامل بشكل فاضح مع تداعيات أزمة فيروس كورونا باتخاذ قرارات "قصيرة النظر" وتجاهل المعايير الاقتصادية.





وأضاف أن "تتأثر عمليات صنع القرار هذه الأيام بمصالح ضيقة وغير أساسية علاوة على إسكات كبار المهنيين والتجاهل الصارخ للعمل الإداري والتصرف دون دراسة متأنية وسحق أدوات وقواعد الميزانية".





وأكد ميدور أن مدير عام الوزارة والمحاسب العام سيستقيلان أيضا.





ورد إسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي أن استقالة مريدور جاءت لأنه كان يعارض قرارات الحكومة لأسباب "ضيقة وسياسية" وأن استقالته كانت خطوة صحيحة.



