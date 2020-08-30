الزمالك يهزم إنبي بهدف الونش ويطارد بيراميدز على المركز الثاني.. فيديو

انتهت أحداث مباراة فريقي الزمالك وانبي بفوز الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.





الشوط الاول

منذ صافرة انطلاق المباراة ويحاول الزمالك الوصول الى مرمى منافسه انبي، ولكن دفاعات الفريق البترولي كانت منظمة وقوية.





وتوغل عبد الله جمعة من الجبهة اليسرى في الدقيقة الخامسة، ووصل للمرمى وهدد محمود جاد حارس مرمى انبي.





وسقط محمد غالي لاعب خط وسط فريق انبي بعد تدخل عنيف من طارق حامد لاعب الزمالك في الدقائق الآولى من عمر المباراة.





ولم يعترض حكم المباراة على الكرة واستمر اللعب دون توقف، ولكن بقرار من حكم الVAR، يعود الحكم لرؤية الكرة مرة أخرى.





ويتخذ محمود عاشور قرار منح طارق حامد البطاقة الصفراء واحتساب خطأ لصالح انبي.





ولم يتمكن الفريقين من اقتحام شباك الآخر، وتبقىرالنتيجة حتى الدقيقة 15 التعادل السلبي بدون أهداف.





وبسبب مشادة من محمد غالي لاعب انبي تلقى بطاقة صفراء أولى لانبي في الدقيقة 23 والثانية في المباراة بعد البطاقة التي احتسبها ال VAR لصالح طارق حامد لاعب الزمالك.





وفي محاولات صعبة من انبي لمجاراة الأمور والوصول الى مرمى محمد أبو جبل، تمكن من تنظيم هجمة ولكن مرت على مرمى الزمالك دون اي خطورة.





وتلقى اسامة جلال لاعب انبي البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة والثانية لانبي في الذقسقة 28 بسبب ارتكابه خطأ مع أحمد عيد لاعب الزمالك.





وحصل انبي على ركلة حرة مباشرة من مكان خطير في الدقيقة 32 من عمر المباراة، وسددها محمود غالي الكرة ولكنه ارتطمت بالعارضة الخارجية للمرمى.





وأشهر محمود عاشور حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه فرجاني ساسي لاعب الزمالك، بسبب تدخله بعنف مع لاعب انبي في منتصف الملعب.





وتعرض اسامة جلال مدافع انبي للاصابة، وخرج محمولاََ واضطر حلمي طولان للدفع بهشام عادل صاحب ال23 عام بدلاََ منه كتغيير أول اضطراري.





ولجأ الزمالك لحل التسديد من الخارج، وسدد أحمد سيد زيزو من خارج منطقة الجزاء كرة قوية ولكنها بعيدة عن المرمى.





واستمر الزمالك في الاستحواذ أمام دفاعات انبي القوية التي ردعت كل الأفكار التي حاول تنفيذها لاعبي الزمالك.





الشوط الثاني

حرمت مصيدة التسلل لاعبي الزمالك من احتساب هدف التقدم في الدقيقة 53 على انبي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة.





مرر فرجاني ساسي صانع العاب الزمالك كرة رائعة ليوسف أوباما الذي توغل وانفرد بمحمود جاد حارس مرمى انبي وسجل هدف رائع بعد أن خدع الحارس.





ولكن يتدخل حكم الراية ويصفر حكم المباراة ويلغي هذا الهدف بداعي تسلل اللاعب يوسف أوباما، وتستمر المباراة بنتيجة سلبية.





ومن بعدها أهدر أوباما فرصة هدف للزمالك في الدقيقة 56 بعد تدة تمريرات يختمها مصطفى محمد بسندة رائعة لاوباما الذي سددها بطريقة غريبة خارج الملعب.





وأجرى انبي ٤ تبديلات آخرهم خروج محمد شريف ونزول أحمد علي للقيام بدور الفرود الوحيد.





وقام كارتيرون بالدفع بكابونجو كاسونجو ومحمد أوناجم، وخروج أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.





وتمكن الزمالك من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 73 من عمر المباراة بعد محاولات عديدة طوال هذا التوقيت.





سجل محمود حمدي الونش هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 73، من عمر المباراة بعد عرضية من بن شرقي من ركلة ركنية بعد دربكة داخل منطقة جزاء انبي سقطت الكرة امام الونش وسددها بقوة لتسكن شباك محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولي.





تعرض محمود علاء مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لاصابة قوية في مباراة انبي.





وحدثت الاصابة بعد التحام محمود علاء مع احد لاعبي انبي داخل منطقة الجزاء خلال كرة هدف تقدم الابيض.





وتلقى علاء العلاج، وتم مداواة جرحة الذي اصيب به في رأسه واستكمل المباراة دون تبديل.





ومنح حكم المباراة 6 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع، تلعب بعد الوقت الاساسي للمباراة.





وفي الدقيقة 94، اجري الزمالك تبديلان بخروج محمود علاء واشرف بن شرقي، ونزول اسلام جابر ومحمد عبد الغني.



