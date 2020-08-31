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سيارات

قبل ماتشتري اعرف عيوب ومميزات ستروين

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:01 ص
ستروين
ستروين
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أماني نوار
تعتبر سيارة ستروين من أفخم السيارات الفرنسية ، وتتمتع بمتانة عالية وقوة على الطريق وفي هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد أبرز مميزات وعيوب سيارة ستروين الفرنسية قبل أن تفكر في شرائها .

تمتلك هذه السيارة محرك نسبيا مقارنة بباقي السيارات ، حيث يبلغ سعة المحرك 1.6 لتر ، ويمنحها قوة تصل إلى 120 حصان ، ويجعلها هذا المحرك أن تتسارع من صفر إلى مئة كيلو متر بالساعة خلال 11.4 ثانية ، أما  بالنسة لأعلى سرعة فتقارب 195 كيلو متر ، واستهلاك الوقود فيمكن أن نقول أن استهلاكها للبنزين جيد جدا 6.5 ل تر لكل 100 كيلو متر عند السير ادخل وخارج المدن .

كما تؤمن شركة ستروين المزيد من المزايا وهو مبدل سرعة اوتوماتيكي بستة سرعات وآخر يدوي بخمسة سرعات والاخير اوتواميتكي ، وكلن يجب التنويه بان هذه الخيارات يجب أن تتناسب مع قدرة المحرك حتى يحصل السائق على العزم الذي تحتاجه  لتسيبر السيارة .

اما من أبرز العيوب الشائعة في السيارة هي كثر الاعطال في مبدل السرعة ، وخصوصا في حال كان أوتوماتيكي بالإضافة إلى السيارة تعاني  من ندرة في قطع غيارها بالإضافة إلى قلة الفنيين القادرين على صيانتها بشكل صحيح .


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