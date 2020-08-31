أصيبت بالاكتئاب.. زلابيا: لحد دلوقتي محدش جابلي حقي من المتنمرين.. فيديو

قالت هدير محمد، الشهيرة بـ "زلابيا" التي تعرضت للتنمر على السوشيال ميديا منذ فترة، إنها كانت في الكوافير للتجهيز لخطوبتها وفوجئت بصورها على السوشيال ميديا.





وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي"، أنها بعدما تعرضت لهذا الكم من التنمر أصيبت بالاكتئاب، معقبه: مكنتش بخرج من البيت وكنت زعلانه جدا.





وتابعت: لما الناس كلموني وعملوا ليا ميك اب فرحت..وحسيت أنهم ردوا ليا اعتباري.





وفيما يخص خطيبها، أضافت:"أول ما شاف الصور والتنمر سابني..وبعد الصور بالميك اب الجديد مرجعش بردو".



