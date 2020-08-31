سعرها 30 ألف جنيه.. سبحة أحجار كريمة من أيام هتلر.. شاهد

وتابع خبير بيع الأحجار الكريمة: "هذه السبحة من أيام هتلر، وكان بيعملها عدد قليل من الألمانيين، ومنذ توقيت وفاته، لم يعد أحد يقوم على تصنيعها، لافتًا: " فيه منها التقليد، وطبعًا سعرها غير كدا"، مشيرًا: "سبحة الكهرمان يصل ثمنها إلى 40 ألف جنيه".







ونشأت صناعة سبحة اليسر الفطران في ثلاث أماكن رئيسية؛ هي (مكة المكرمة، القاهرة، والنجف) ثم انتشرت بعد ذلك حتي وصلت إلي الفلبين، وتايوان، وجزر القمر.



