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رغم بتر ساقيه.. طفل عمره عامين يقود الدراجة لأول مرة.. شاهد رد فعله

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:36 ص
الطفل
الطفل
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عزة عاطف
كان الطفل أوليوير عمره شهرين فقط عندما أصيب بإنتان الدم والتهاب السحايا مما اضطر الأطباء إلى بتر ساقيه في فبراير 2018، واليوم انتشر مقطع فيديو له في قمة السعادة أثناء ركوبه الدراجة لأول مرة.

حاولت والدة «أوليوير» رسم البهجة على وجه طفلها البالغ من العمر عامين، بعدما بتر كلتا ساقيه وبترت معها طفولته، فأصبح من الصعب عليه القيام بما يفعله الأطفال الآخرون.
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لذا أرادت والدته التأكيد على أنه "لا يوجد مستحيل" بتصويره أثناء ركوبه الدراجة وقيادتها بكل حماس وسعادة دون أية إعاقة، فقد عكفت على تعليمه كيفية المشي مرة أخرى طوال العامين الماضيين باستخدام الأطراف الصناعية وقد تعامل معهما جيدًا.

لم يملك أوليوير إلا فرصة بنسبة 0.1٪ للبقاء على قيد الحياة عندما أصيب بالإنتان لذا كان لابد من بتر ساقيه، وبالفعل ساعدت العملية أوليوير على التعافي، لكن تعلم القيام بالأشياء كان صعبًا بالنسبة للطفل البالغ من العمر عامين.

على الرغم من البتر المزدوج أرادت الأم «باتريشيا زيمانسكا» البالغة من العمر 28 عامًا، أن تعلم ابنها ركوب الدراجة لترفع من ثقته بقدرته على فعل أي شئ، وكانت سعيدة بتصويره وهو يقودها لأول مرة". 

تقول: "لقد كانت لحظة رائعة عندما شاهدناه للمرة الأولى وهو يتنقل، إنه فتى شجاع وسعيد ولا يدع حالته تقف في طريق طفولته".

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