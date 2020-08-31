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رياضة

أحمد الشيخ يتحفل بذكرى خطوبته الأولى

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:51 ص
احمد الشيخ وخطيبته
احمد الشيخ وخطيبته
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مصطفى كرم
احتفل احمد الشيخ لاعب النادي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بالذاكرة الأولى لخطوبتة.

ونشر احمد الشيخ صورة له مع خطيبته وعلق عليها قائلا "يوم للتذكير 30/8/201‪9 بحبك".


وظهر أحمد الشيخ في الصورة من المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالاسكندرية. 

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز على المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الـ 23 من المسابقة المحلية.



وسجل هدفي الأهلي السنغالي أليو بادجي في الدقيقة 46 وحمدي فتحي في الدقيقة 55 فيما قام حكم اللقاء بإلغاء هدفين لبادجي في الشوط الأول للمباراة بداعي احتساب ضربة حرة لحارس مرمى المصري والتسلل بعد قرار "الفار".

وبهذه النتيجة ابتعد رصيد الأهلي بصدارة جدول ترتيب المسابقة إلى 62 نقطة فيما تجمد رصيد المصري عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر




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