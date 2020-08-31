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حوادث

طلب منها ارتداء الكمامة| التحقيق مع سيدة في اعتدائها على مقدم شرطة بمحكمة مصر الجديدة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
باشرت نيابة النزهة التحقيق مع سيدة اعتدت على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة بالسب والقذف وخلع رتبته الميرى وهو ما رصده فيديو لاحداث الواقعة .

فقد وجهت النيابة للمتهمة تهمه سب وقذف الضابط اثناء تأديه عمله عندما ابلغها بضرورة ارتداء الكمامة قبل دخول المحكمة الا أنها رفضت وابلغته أنها تعمل مستشارة بجهه دولية ، وعندما طالبها بابراز هويتها رفضت وقالت له لفظ مسيء " زباله " .

وكان ضابط شرطة برتبة مقدم اثناء قيامه بتأديه عمله قام بمنع سيدة من دخول محكمة مصر الجديدة الا فى حال ارتداء كمامة مما اثار غضب السيدة فوجهت له السب ، وخلعت كتافة رتبته الميرى .

وتم تسجيل تلك الواقعة فيديو، والذى كشف تورط السيدة وتولت النيابة التحقيق.
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