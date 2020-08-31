طلب منها ارتداء الكمامة| التحقيق مع سيدة في اعتدائها على مقدم شرطة بمحكمة مصر الجديدة

باشرت نيابة النزهة التحقيق مع سيدة اعتدت على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة بالسب والقذف وخلع رتبته الميرى وهو ما رصده فيديو لاحداث الواقعة .





فقد وجهت النيابة للمتهمة تهمه سب وقذف الضابط اثناء تأديه عمله عندما ابلغها بضرورة ارتداء الكمامة قبل دخول المحكمة الا أنها رفضت وابلغته أنها تعمل مستشارة بجهه دولية ، وعندما طالبها بابراز هويتها رفضت وقالت له لفظ مسيء " زباله " .





وكان ضابط شرطة برتبة مقدم اثناء قيامه بتأديه عمله قام بمنع سيدة من دخول محكمة مصر الجديدة الا فى حال ارتداء كمامة مما اثار غضب السيدة فوجهت له السب ، وخلعت كتافة رتبته الميرى .





وتم تسجيل تلك الواقعة فيديو، والذى كشف تورط السيدة وتولت النيابة التحقيق.