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حوادث

ضبط شخص يزور العملات الوطنية بالغربية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته ( مبلغ 4٫420 جنيه مقلدة من فئات مختلفة – جهاز كمبيوتر (لاب توب) محمل بنماذج من فئات العملات المضبوطة ) وذلك حال تواجده بأحد المحال التجارية بدائرة قسم أول طنطا حال شرائه مستلزمات تجارية .

 ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، فقد توصلت جهود فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا عن قيام الشخص المشار إليه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى تقليد العملات، ولجأ إلى إسلوب إحتيالى فى ترويج تلك العملات المقلدة عن طريق شراء المستلزمات من المحلات التجارية المختلفة بنطاق محافظة الغربية وإتخاذه من مسكنه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى والإحتفاظ بداخله بالأدوات المستخدمة فى تقليد العملات.

و عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مسكنه المُشار إليه وبتفتيشه عُثر على طابعة ألوان وماكينة تصوير ألوان مزودة بماسح ضوئى ( إسكانر ) ووجد بداخلها مجموعة من أرواق التصوير المستخدمة فى إصطناع وتقليد العملات المضبوطة بحوزته وماسح ضوئى ( إسكانر ) وعدد من الأدوات المستخدمة فى تقطيع العملات المقلدة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم تقليد وترويج العملات لآثارها الضارة على الإقتصاد القومى للبلاد .
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