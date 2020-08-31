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حوادث

ضبط ٩ أطنان دقيق بلدى مدعم وكميات من اللحوم فى حملة تموينية بأسيوط

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية ، من ضبط أكثر من 9 أطنان دقيق بلدى مدعم وكميات من اللحوم والدواجن ، ومصنعاتها خلال حملة تموينية مكبرة بأسيوط.
 
وقامت مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط ، بالإشتراك مع الجهات المعنية بحملة التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الجهود عن ضبط (95) قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط (9 أطنان و250 كيلو جرام دقيق بلدى) نتيجة تلاعب ونقص بالأوزان بكميات من الدقيق البلدى بإحدى شركات المطاحن بأسيوط ، حيث تبين من الفحص الفنى نقص بمقدار (2) كيلو بكل شيكارة زنة (50) كيلو جرام.

و ضبط (143 كيلو جرام "لحوم ومشتقات دواجن") غير صالحة للإستهلاك الأدمى بحيازة مدير مطعم كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى ، والتحقق من توافر مقومات صلاحية السلع .
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