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اقتصاد

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يتوصل لاتفاق مع تشيلي بشأن المنح الدراسية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:16 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
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آية الجارحي
أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الوصول إلى اتفاق مع دولة تشيلي على تخصيص عدد من المنح الدراسية لمصر فى جامعة تشيلي؛ والتى سيتم تنفيذها بالتعاون مع كلية الرياضيات والعلوم الطبيعية والهندسة الصناعية بجامعة تشيلي.

وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن الشراكات مع أفضل الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية الدولية فى إطار دعم عملية التأهيل والتدريب؛ يساهم في تمكين القيادات الواعدة وصقل خبراتهم في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي، والارتقاء بالأداء المؤسسي وذلك بالتركيز على عدد من الموضوعات الأساسية وتناولها باستخدام منهج تدريبي متكامل.


وأشارت السعيد إلي أن الاهتمام بهذا البرنامج يأتى ضمن مجموعة من البرامج المستهدفة التى يطرحها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في إطار منظومة متكاملة لبناء وتنمية القدرات، وفى ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 بالاستثمار فى العنصر البشري الذي يعتبر المحرك الأساسي لتحقيق تطلعات الدولة، موضحة أهمية العمل على تطوير کادر من القيادات الواعدة لإدارة دفة عملية التحول المؤسسي ومتابعة توجهات الرؤية وهندسة وإدارة التغيير والذى يعد من أهم مقومات نجاح تحقيق الرؤية.

من جانبها قالت د. شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن المنح الدراسية بالتعاون مع كلية الرياضيات والعلوم الطبيعية والهندسة الصناعية التابعة لجامعة تشيلي تتم في إطار تنفيذ محور الحوكمة في الأجندة الوطنية للتنمية المستدمة؛ رؤية مصر 2030.

أضافت شريف أنه يتم سنويًا تخصيص مجموعة من المنح الدراسية من جامعة تشيلي موجهة للقارة الأفريقية، ويتم هذا العام للمرة الأولى تخصيص عدد من هذه المنح لمصر، مؤكدة أن تلك المنح تعد بداية التعاون مع الجانب التشيلي؛ حيث تم الاتفاق كذلك على عقد مجموعة من البرامج التدريبية فى مجال الحوكمة.

وأوضحت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أنه تمت مخاطبة الجهات لترشيح من تنطبق عليهم شروط المنحة، مؤكدة أن عملية اختيار المرشحين تتم بالكامل من خلال الجامعة التشيلية؛ وتبعًا لمعاييرها فى الاختيار.

وقال نادر نور الدين، مسؤول مشاريع مركز الحوكمة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن المنح الدراسية تهدف إلى تطبيق التفكير الاستراتيجي والأدوات متعددة التخصصات من أجل إدارة المؤسسات العامة، وتصميم وتنفيذ وتقييم السياسات العامة، بالإضافة إلى دعم مهارات القيادة، والابتكار العام، فضلًا عن تحسين أنظمة وعمليات الشراء لزيادة كفاءتها، والتعرف على نظم إدارة الأداء الفعالة، موضحًا أن المنح ممولة بالكامل من الجانب التشيلي في إطار التعاون بين المعهد والوكالة التشيلية للتعاون الدولي والتنمية  (AGCID)، وسفارة جمهورية تشيلي بالقاهرة.

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